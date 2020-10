Gaël Perdriau sur France Bleu : "Inquiet pour jeudi" et un potentiel passage en alerte maximale

La Préfète Catherine Seguin a dit hier "si la dégradation se poursuit, les mesures vont se durcir". Un passage en alerte maximale vous parait inévitable aujourd'hui ?

Les derniers chiffres qui datent d'hier ne sont pas bons. Le nombre de personnes hospitalisées en réanimation a augmenté fortement encore ces derniers jours. Je suis donc relativement inquiet pour jeudi.

C'est une question de comportements isolés ou bien il faudrait aujourd'hui durcir les mesures pour chacun ?

Les mesures prises au déconfinement ont été bien respectées au mois de mai, au mois de juin. Si on en revenait à une application stricte de ce qui a été mis en place dans cette période là, on préserverait notre vie, nos entreprises, nos commerces. A la rentrée les comportements se sont nettement relachés. J'en appelle évidemment à la responsabilité individuelle. Les gestes barrières sont essentiels et suffisants. Il est dommage d'en arriver à une situation inextricable alors même que ces gestes simples pourraient apporter une réponse immédiate.

Que vous inspire cette fête étudiante, interdite dans un bar et finalement tenue dans un appartement stéphanois, une centaine d'étudiants réunis dans 60 mètres carré ?

C'est un niveau d’irresponsabilité maximum. De l'irrespect à la fois pour eux-même mais aussi pour les autres. Ces jeunes-là vont forcément être en contact avec d'autres, peut-être à la santé plus fragile. Ils font prendre des risques vitaux à d'autres personnes. C'est inadmissible et je souhaite que ces comportements soient sévèrement punis. On ne doit pas priver de libertés un maximum de personnes qui respectent ces règles sanitaires pour quelques-uns qui les méprisent.

On attend les annonces du ministre jeudi, vous allez aussi vous réunir avec des maires de la métropole et la Préfète. Votre voix va peser peut peser face à celle de l'Etat ?

Je veux d'abord saluer le travail et l'engagement de Mme la Préfète avec laquelle j'entretiens d'excellente relations. Nous avons des rapports quotidiens. Mais elle-même reçoit des consignes de Paris. On apprend les nouvelles comme vous en écoutant les ministres. Quand ils ne disent pas la même chose, cela complique les prises de décision sur le terrain et cela a été fréquent. Je demande au gouvernement d'être cohérent, de bon sens. Nos marges de manœuvre sont très étroites. C'est la raison pour laquelle j'appelle mes concitoyens à respecter les gestes barrière car si des mesures plus strictes devaient être prises, nous aurions beaucoup de mal à lutter au niveau local contre des décisions nationales à la fois impératives et rigoureuses.

A votre place hier, un représentant de l'Union des métiers et de l'industrie de l’Hôtellerie. Les restaurateurs et patrons de bars se sentent abandonnés. Comment la ville de Saint-Étienne et la Métropole peuvent elles les aider ?

Nous l'avons fait au moment du déconfinement et les responsables de ces établissements font preuve de sérieux et de professionnalisme. Ils savent qu'il en va de la survie de leur établissement. Nous les avons accompagné avec le service commerce, avec l’association "Sainté Shopping". Je souhaite que ces établissements ne ferment pas mais que le protocole imposé aux clients soit stricte. Une fois que vous êtes installé à une table le risque est faible. Je ne fais pas de différence entre les bars et les restaurants. Ce sur quoi il faut insister, ce sont ces scènes à la rentrée universitaire avec des terrasses bondées avec des personnes sans masques. Il faut punir sévèrement ceux qui ne respectent pas ces règles pour permettre aux autres de vivre le plus normalement possible.