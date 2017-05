Gaël Perdriau très discret après la nomination de Bruno Le Maire au ministère de l’Économie

Le maire de Saint-Étienne, qui a toujours soutenu le nouveau locataire de Bercy, a été très discret après sa nomination. Il n’a pas même cité le nom de Bruno Le Maire dans son communiqué.

S’il y a un fidèle de Bruno Le Maire, c’est Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne. Mais cette fois la fidélité se contentera d’un « bonne chance à titre personnel ». Dans le communiqué publié après la nomination du gouvernement, pas une fois il n’est cité.

« Je souhaite que ce gouvernement puisse relever, dans l'intérêt supérieur de la France, les défis que notre pays aura à affronter dans les prochaines années. (…) La priorité reste la lutte contre le chômage, par l'abrogation des 35 heures et une refonte du marché de l'emploi alliant l'efficacité économique, recherchée par les entreprises, et la demande, légitime des salariés, d'une plus grande sécurité. »

Et même quand on lui demande, le maire de Saint-Étienne ne veut surtout pas commenter le fait que Bruno Le Maire s’estime exclu par Les Républicains.

Il dit simplement « Sur le plan politique, j’attends de voir les premières orientations du gouvernement en fonction des priorités que je viens de citer ».

En pleine campagne des législatives, Gaël Perdriau qui redit aussi dans ce communiqué son soutien aux candidats LR-UDI. On sent vraiment que la consigne est de rester dans le rang et de commenter le moins possible.