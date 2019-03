GAFA : Google, Amazon, Facebook, Apple seront taxés en France

Le gouvernement présente son projet de loi de taxation des géants du numérique en conseil des ministres mercredi. Google, Amazon, Facebook, Apple mais aussi UBer ou Air Bnb vont devoir passer à la caisse.

Taxer les géants chinois, américains et britanniques

La taxe cible les revenus générés par la publicité, la revente de données personnelles et les commissions que touchent les plateformes. Ce sont les très grandes entreprises, réalisant plus de 25 millions de chiffres d'affaires digital qui seront taxées. Une trentaine de groupes au total sont concernés, essentiellement des américains, chinois et britanniques. La taxe sera rétroactive au 01er janvier, elle s'appliquera à l'ensemble de l'année 2019, même si le texte ne devrait être présenté qu'en avril en première lecture à l'Assemblée nationale.

3% et 500 millions par an

Le taux de 3% finalement retenu par le gouvernement permettra de récupérer 500 millions d'euros par an et de répondre à l'injustice fiscale dénoncée par les gilets jaunes. En moyenne, ces géants du numérique paient quatorze points d’impôt de moins que les PME et ne déclarent au fisc qu'une infime partie en délocalisant dans les paradis fiscaux.

La France pionnière en Europe espère convaincre l'OCDE

L'unanimité est nécessaire dans l'UE pour les décisions concernant la fiscalité. A défaut d'accord européen à cause des récalcitrants comme l'Irlande, la Suède, le Danemark et la Finlande, le gouvernement français a donc sans attendre décidé de faire cavalier seul. L'idée retenue est de taxer les entreprises sur le chiffre d'affaires réalisé en France.

Des projets de taxe similaires existent en Italie, en Espagne, en Autriche, et au Royaume-Uni.

Désormais la France attend une harmonisation fiscale au niveau de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dont le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin soutient le principe. Bruno Le Maire espère pour cela parvenir à "une position européenne commune à défendre au sein de l'OCDE".