Garantir la probité en politique, c'est possible ?

Pour les étudiants de Science-po à Aix les mesures à prendre pour garantir la probité en politique sont nombreuses.

Ils s'appellent Clément, Jade, Séphora ou encore Lucien, ils sont étudiants en science politique à Aix-en-Provence et cette campagne électorale pour les présidentielles les fascine autant qu'elle les inquiète : "c'est la preuve qu'on est au bout du système, il faut tout revoir" lâche Gabriel. " Il faut dé-professionnaliser la politique, il n'est pas normal que l'engagement dans la vie de la cité soit une activité rémunérée. "Transparence dans la déclaration de patrimoine, interdiction d'employer des proches pour les parlementaires, limiter les mandats dans le temps", autant de mesures qui sont reprises par les candidats eux mêmes dans une campagne où la morale tient une place inattendue.

Certains étudiants vont plus loin : " il faut un mandat impératif, la possibilité de révoquer l'élu s'il n'applique pas le programme sur lequel on l'a choisi" plaide Séphora. et puis "justice pour tous" tranche Etienne : "quand on vole un scooter, on va en prison, quand on fraude le fisc alors que l'on est un élu de la république ça doit être pareil".

Pour Jade les affaires passent mais les élus restent. Pour éviter cela, elle demande à ce que "tout candidat mis en examen dans une affaire soit écarté de la vie politique le temps qu'elle ne soit élucidée".