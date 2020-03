Gard : Le député LREM Olivier Gaillard démissionne

Il explique ne pas se reconnaître dans un système politique déconnecté des territoires ruraux. Le député LREM du Gard Olivier Gaillard démissionne de son mandat et quittera donc l'Assemblée Nationale après les élections municipales, qu'il soit élu ou non : "Si je n’ai jamais souhaité claquer la porte, jouer l'opposition ou la marginalisation, c’est que j’ai conscience, en toute humilité, d’avoir été élu 2017 sur une vague macroniste corrélée à un dégagisme fort de l'offre politique", se justifie-t-il dans un communiqué.

La campagne pour les municipales continue

Sa suppléante, Catherine Daufès-Roux devrait le remplacer. Olivier Gaillard poursuit en revanche sa course aux élections municipales à Sauve. "Avant d’être un homme de parti je suis homme de territoire. Lucide. [...] Il me parait en effet inconcevable de maintenir plus longtemps un pied à l’intérieur d’un système politique national qui ne me convient pas" ajoute le candidat. Il affrontera dimanche 15 mars la maire sortante Alexandra Masot.