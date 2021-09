"Gardez-nous si vous craignez l'avenir" : Jean Castex défend son bilan devant les "Petites Villes" à Cenon

Le Premier ministre Jean Castex a prononcé ce vendredi un discours devant 250 maires de petites villes françaises, à Cenon en Gironde, à l'occasion des 23e assises de l'Association des Petites Villes de France (APVF). Devant les élus, il a fait le bilan des actions de l'État envers les collectivités et a tenu à les rassurer sur leurs moyens, dans un contexte de reprise post-Covid. Jean Castex a également évoqué la campagne de vaccination.

Pas de "dette Covid" en perspective pour les communes

Avant le discours du Premier ministre, le président de l'APVF Christophe Bouillon a fait entendre les attentes de ses adhérents : "Il nous faut la garantie des moyens des collectivités territoriales dans la durée. Les dotations sont stables depuis 2017, mais la crise sanitaire est passée par là." Autrement dit, pas question pour les maires présents de payer la "dette Covid", soit les conséquences de la politique du "quoi qu'il en coûte" de l'État en matière de soutien économique.

En réponse, Jean Castex a lourdement insisté sur l'engagement du gouvernement : "On ne va pas redresser la France par l'austérité, mais par la relance." Il promet 350 millions d'euros supplémentaires pour la DSIL, la dotation de soutien à l'investissement local, consacrés à la revitalisation des centres-villes, et le maintien des autres dotations.

Le Premier ministre a ensuite listé l'ensemble des actions décidées par le gouvernement depuis 2017 à destination des communes : fonds friches, action "Petites Villes de Demain", moratoire sur l'installation des grandes surfaces ... "Si vous trouvez qu'on a bien fait et que vous craignez pour l'avenir, gardez-nous" a-t-il glissé sous les rires de la salle, dans une allusion à peine voilée à la prochaine élection présidentielle.

Sur la vaccination, "le boulot n'est pas terminé"

Jean Castex a également appelé les maires à la mobilisation, non pas sur le volet économique de la crise Covid, mais sur son volet sanitaire : "Il reste un dernier carré à vacciner. Que ce soient des personnes dans des quartiers difficiles, ou dans des zones rurales mal desservies ou isolées, et là encore, ce sont les maires qui sont en première ligne pour faire ces derniers kilomètres. Le boulot n'est pas complètement terminé."

Restent aussi les lycéens et collégiens à vacciner, ainsi que les personnes de plus de 64 ans pour la campagne de rappel, qui débute ce lundi. Le message est parfaitement passé auprès des maires, à l'image de celui de Cenon, Jean-Francois Egron : "Vous parlez à un maire qui a accueilli un centre de vaccination ! On est complètement investi sur ce sujet. On va également donner des moyens à Cenon pour assurer la mobilité des personnes âgées, et aller directement chez elle leur proposer nos services. On commence dès lundi pour la troisième dose des personnes âgées."