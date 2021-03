Gargilesse rend hommage en musique à son maire, Vanik Berberian

Une petite foule s'est réunie pour rendre hommage à Vanik Berberian sur la place du château de Gargilesse ce dimanche matin. Près de 200 élus, amis, collègues et curieux ont assisté à une cérémonie d'une heure et demie. Un hommage en musique pendant lequel des morceaux de Bach, Satie et Khatchatourian ont été interprétés, à la harpe, flûte traversière et accordéon par des artistes de Gargilesse. Entre deux récitals, les proches, collègues et amis de Vanik Berberian se sont succédé pour un dernier au-revoir.

La voix de l'édile a également résonné pendant quelques minutes sur la place du village. "On a la chance d'avoir un enregistrement qu'il a fait en 2001, d'une chanson arménienne. Le fait d'entendre cette musique nous a tous émus fortement. A la fois il était avec nous, il y avait aussi le côté spirituel, ça résume bien Vanik. C'était le papa du village", livre la conseillère municipale Hélène Texier, animatrice de cet hommage.

Des harpistes de Gargilesse ont interpreté des morceaux en mémoire du maire de Gargilesse © Radio France - François Chagnaud