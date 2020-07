Gautier Maes élu maire par le nouveau conseil municipal de Péronne

C'est dans une salle de spectacle transformée en salle de conseil que s'est tenue la première assemblée municipale de Péronne ce samedi. A l'espace Mac Orlan, plus adapté au respect des gestes barrières, Gautier Maes a été élu sans surprise maire de la ville après son succès dans le second tour du scrutin municipales dimanche dernier.

Gautier Maes, le nouveau maire de Péronne. © Radio France - François Sauvestre

Gautier Maes, 33 ans, professeur de philosophie au lycée Pierre-Mendes-France a été élu par le nouveau conseil composé de vingt-huit membres dont huit de l'opposition. Il prend la place de Thérèse Dheygers qui, lors de son discours a félicité son successeur, lui rappelant aussi qu'il héritait de "finances saines".

Une autre ancienne maire de Péronne, Valérie Kumm, en poste jusqu'en 2014 siège dans l'opposition. Dimanche, elle a été battue sur le fil, de vingt-cinq voix et a déposé un recours pour contester les résultats et "pointer des irrégularités."

Un recours qui n'ébranle pas le nouvel élu. Gautier Maes croit en sa capacité "à rassembler et à réconcilier. Ma porte est ouverte, en fait le défi ce n'était pas l'élection ce sont les six ans à venir. On a six ans pour réconcilier tout le monde et travailler tous ensemble."