Gel dans le vignoble bordelais : "On va regarder les solutions pour lutter contre ces accidents climatiques"

Les années se suivent et les accidents climatiques se répètent pour les viticulteurs du Bordelais. Du gel en 2017, de la grêle en 2018 et un gel printanier particulièrement précoce en 2021, les phénomènes se rapprochent de façon importante alerte Lydia Héraud, la conseillère régionale en charge de la viticulture : "Avant, on disait qu'on voyait des accidents sur une carrière de vignerons, on en comptait un, deux tous les dix ans, maintenant, on s'aperçoit que sur cinq ans on en a trois, ça devient quand même autre chose".

Nous allons regarder comment on peut répondre collectivement à ces phénomènes

La réunion prévue à l'hôtel de région ce vendredi doit permettre, au delà des constats, de trouver des solutions parmi celles qui existent déjà, comme les tours antigel : "Il semblerait qu'en Bergeracois, il y a eu de bons résultats. J'ai appelé aussi un viticulteur qui s'est équipé dans le Blayais et qui disait avoir sauvé ses récoltes" précise l'élue.

Lydia Héraud, conseillère régionale chargée de la viticulture Copier