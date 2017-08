Gel des emplois aidés : Le coup de gueule du député Gardois Olivier Gaillard

Devant la fronde de certaines collectivités suite à la suppression des CAE, (contrat d'accompagnement dans l'emploi), le gouvernement annonce le financement de 40.000 CAE d'ici fin 2017. Mais pour Olivier Gaillard, député LREM du Gard, le dispositif doit effectivement déboucher sur de l'emploi.

Le coup de gueule du député Olivier Gaillard à propos des CAE, (contrat d'accompagnement dans l'emploi). Au coeur de l'été le Gouvernement a annoncé la disparition de ce dispositif sensé accompagné le retour à l'emploi pour les publics les plus fragiles. Devant le vent de fronde y compris dans le Gard. (Le maire de Domessargues, Bernard Clément qui en perd 5, menace de reporter la rentrée scolaire). il fait machine arrière et annonce la création de 40.000 CAE supplémentaires d'ici la fin de l'année. Pour autant si, objet du CAE, le retour à l'emploi fonctionne bien, (65% de créations d'emplois), dans les entreprises, on est loin du compte pour les associations et les collectivités, (à peine 25%).

"'Les CAE devraient passer de 180.000 actuellement à 320.000 d'ici la fin de l'année.

180.000 Contrats d'accompagnement à l'emploi sont financés cette année. Geler les CAE en cours d'exercice n'a aucun sens, s'est ému le député LREM du Gard, Olivier Gaillard. Il a alerté avec d'autres le ministère du travail. Devant le vent de fronde, une quarantaine de milliers supplémentaires seront, eux aussi, financés. Si ce dispositif qui coûte la bagatelle de 3 milliards d'euros à l'état fonctionne bien dans le secteur marchand, (entreprises ou commerces), il n'en va pas de même avec notamment les collectivités.

Certaines collectivités embauchent des CAE et les jettent deux ans après. Et l'humain dans tout ça ? Olivier Gaillard, député LREM.

Il faut être pragamatique, dit le député LREM Gardois. Si certaines jouent le jeu, il s'en trouve qui profitent abusivement du système.

A peine 25% des CAE dans les collectivités débouchent sur un emploi. Il faut faire évoluer ce résultat.

Les CAE, sous certaines conditions de résultats doivent passer à 320.000 d'ici la fin de l'année.