Gendarmerie : quatre nouvelles brigades en Drôme Ardèche

Emmanuel Macron en déplacement dans le Lot-et-Garonne, vient d'annoncer les sites d'implantation de 238 nouvelles brigades de gendarmerie en France. C'était une promesse de sa campagne présidentielle en 2022 afin de renforcer la présence des forces de l’ordre en milieu rural.

ⓘ Publicité

Pour la Drôme on sait d'ores et déjà que les deux nouvelles brigades se trouveront l'une au nord et l'autre au sud du département. La première aux Tourettes, prés de Montélimar, la seconde sera implantée à Châteauneuf-de-Galaure dans le nord Drôme. "C'est l'affaire du mandat" a expliqué Jean-Pierre Laval, le maire des Tourettes à qui France Bleu Drôme Ardèche a appris la nouvelle. La municipalité a choisi l'ancien terrain de foot pour implanter la nouvelle brigade. Selon le maire si le dossier a été retenu c'est en raison de l'emplacement de sa commune sur laquelle se trouve la sortie de l'A7 "Montélimar nord".

Même satisfaction à Chateauneuf-de-Galaure où la municipalité a lancé l'acquisition d'un terrain pour construire la future brigade. "Les habitants sont très fiers de pouvoir accueillir une gendarmerie sur le territoire" explique Raphaël Brun, le maire de Chateauneuf-de-Galaure. "Pour eux, c'est le signe d'un attachement fort de la République à notre village.".

En Ardèche ce sont deux nouvelles "brigades mobiles" qui sont créées. Attention il ne s'agit pas de compagnie de gendarme mobile qui interviennent notamment pour le maintien de l'ordre, mais ce devrait plutôt être des brigades itinérantes comme il en existe déjà une à Coucouron . L'une de ces nouvelles brigades sera implantée à Vernoux-en-Vivarais, la seconde à Rosières.

Depuis 2013 l'Ardèche avait perdu au moins six brigades de gendarmerie. Celles de Saint-Martin-de-Valamas, Burzet, Saint-Etienne-de-Lugdarès, Montpezat-sous-Bauzon, Valgorge et le Béage. Au Béage, la gendarmerie a fermé il y a trois ans. Les deux gendarmes ont été affectés à la brigade de Lanarce. Une brigade territoriale de contact a permis de maintenir la présence des militaires sur la commune. "ça fonctionnait très bien explique le maire du Béage, Claude Brun mais aujourd'hui ils sont moins présents".