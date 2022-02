General Electric : Emmanuel Macron à Belfort probablement jeudi prochain

C'est imminent, le chef de l'Etat va venir à Belfort. D'après les informations de France Bleu Belfort Montbéliard, Emmanuel Macron est attendu jeudi prochain 10 février dans la cité du Lion. Il pourrait profiter de son déplacement dans le Territoire de Belfort pour faire des annonces sur la rachat de la branche nucléaire de General Electric.

Signature EDF / General Electric ?

Les choses semblent en effet s'accélérer sur ce dossier. La Commission européenne vient de reconnaître que le nucléaire, sous certaines conditions, contribuait à la lutte contre le changement climatique. On sait aussi que le Conseil d'Administration d'EDF doit se réunir lundi. Il est aussi question d'une visite imminente du patron de General Electric à Paris. En clair, on n'est plus très loin de la signature d'un accord entre l'américain et le français EDF.

La visite pourrait être officialisée ce vendredi

Le calendrier n'est pas figé. Emmanuel Macron n'exclut pas de se rendre à Moscou dans les prochains jours sur la crise ukrainienne avant de revenir en France pour évoquer le nucléaire. La visite du chef de l'Etat à Belfort pourrait être annoncée officiellement ce vendredi par les services de l'Elysée. Il s'agirait de sa première visite dans le département en tant que chef de l'Etat. En 2015, il s'était rendu dans les ateliers d'Alstom lorsqu'il était ministre de l'Economie.

