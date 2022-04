Génération Z en Isère : pour Marine Le Pen sans état d'âme au second tour et lancé pour les législatives

Thimothée Cottin et Augustin Puig, responsable en Isère et en Auvergne-Rhône-Alpes de Génération Z, la "branche jeune" de Reconquête, abordent d'ores et déjà avec enthousiasme l'après présidentielle. Un peu déçus malgré tout du score final de leur candidat Eric Zemmour au premier tour, ils ont vite été rassurés, et relancés, par l'annonce de ce dernier de poursuivre dans la voie politique. Avec les législatives dans le viseur.

Des candidats dans toutes les circonscriptions

"C'est beaucoup de boulot, dit Augustin Puig, et ça l'est d'autant plus que nous sommes un parti qui est tout jeune. On s'organise au mieux. Donc c'est une vraie campagne de terrain qui se prépare et qui commence déjà dès maintenant pour aller convaincre et pour que nous parvenions à obtenir des sièges à l'Assemblée nationale". Un jeune parti qui, selon ce jeune militant, ne manque pas de candidats à l'investiture. "_Nous aurons des candidats dans les 577 circonscriptions_, c'est une évidence. Nous y parviendrons". "Nous aurons des candidats qui seront de qualité et qui sont expérimentés, ajoute Thimothée Cottin, et il y a des circonscriptions où on a vraiment nos chances. Je pense par exemple ici en Isère, sur la 6e circonscription, où on a clairement nos chances". C'est dans cette circonscription du nord-Isère que se trouve Charvieu-Chavagneux dont le maire, Gérard Dézempte, a porté la candidature Zemmour dans le département et où l'extrême droite domine, globalement, les suffrages. La candidature du maire de Charvieu-Chavagneux reste néanmoins en suspend. La rumeur d'un "parachutage" de Marion Maréchal court également sur cette 6e.

Le Pen au second tour, sans hésiter

Avant cela les deux jeunes militants savent ce qu'ils vont faire au second tour. "Nous avons de sérieux désaccords avec le programme, notamment économique, de Marine Le Pen, explique Augustin Puig, cependant, sur le terrain de l'identité et de la civilisation - qui reste l'enjeu essentiel de cette campagne - nous sommes assez proches, voire même très, très proches. Dans ce cas là, il faut être capable de raisonner pour la France et en choisissant ce qui convient le mieux. Et ça reste Marine Le Pen. Ça nous paraît une évidence". "Eric Zemmour a dit qu'il voterai Le Pen, explique Thimothée Cottin, mais ne donne pas de consigne de vote. Chacun reste libre de son choix. Moi, personnellement, je voterai Marine Le Pen parce que je ne peux pas me résoudre à 5 ans de Macron en plus. Je ne peux pas. Et je considère que Marine Le Pen, même si aujourd'hui elle met de l'eau dans son vin, elle a quand même beaucoup d'idées en commun avec nous et je continuerai à la soutenir à fond pour ce deuxième tour".