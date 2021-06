Régionales en Nouvelle-Aquitaine : Geneviève Darrieussecq défend le développement de la "voiture verte"

Il ne faut pas oublier les automobilistes. C'est ce qu'a tenu à souligner Geneviève Darrieussecq ce 4 juin sur France Bleu Gironde. La ministre déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, candidate MoDem-LREM aux régionales en Nouvelle-Aquitaine, rappelle que "80% des personnes qui se déplacent, c'est en voiture pour aller travailler."

Même si ce n'est pas "la compétence initiale du conseil régional", Geneviève Darrieussecq souligne qu'il "y a des axes routiers qui sont structurants, et dans lesquels la région doit pouvoir intervenir." La ministre candidate défend aussi "une voiture verte électrique, qui sera dans quelques années peut-être à hydrogène, peut-être au gaz naturel" et donc le développement de bornes électriques et de distributeurs de biogaz sur "toutes nos routes et nos autoroutes".

Sur la mobilité, Geneviève Darrieussecq soutient également la LGV Bordeaux-Toulouse, pour laquelle le gouvernement a débloqué quatre milliards d'euros : "Ce mandat à venir, c'est un mandat de sept ans qui nous engage et il faut que cette infrastructure bouge", estime la candidate, qui promet dans le même temps de ne pas oublier les petites lignes de train.