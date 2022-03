La ministre déléguée aux Armées Geneviève Darrieussecq en visite à la caserne militaire de Varces

Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée de la ministre des Armées était en Isère ce jeudi. Elle s'est notamment rendue à la caserne de Varces pour rencontrer des militaires et visiter les lieux qui ont reçus de nouveaux aménagements, notamment dans le cadre du "Plan Famille".

Une visite ministérielle de plus en Isère. Ce jeudi 17 mars 2022, Geneviève Darrieussecq, la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, s'est rendue à Voreppe le matin pour commémorer le souvenir de la bataille de Voreppe, au cours de laquelle l'armée des Alpes avait stoppé l'avancée Allemande en juin 1940. L'après-midi, elle était attendue sur la base militaire de Varces où elle a rencontré les locataires des lieux.

Apporter son soutien aux militaires

Geneviève Darrieussecq a longtemps discuté avec les militaires autour d'un café pour récolter leur sentiment sur leurs conditions de vie. Elle a apporté des réponses à certaines demandes antérieures. "La première mesure, c'était le Wi-Fi dans toutes les unités, et il y a le Wi-Fi à Varces dans tous les espaces, explique la ministre. Deuxièmement, les gardes d'enfants. _En 2023, il y aura une crèche ici à Varces avec 30 berceaux_, parce que nous devons venir en soutien des familles." La ministre a aussi évoqué l'hostellerie sociale, un lieu qui a été aménagé en appartements afin que les militaires puissent recevoir leurs familles et leurs enfants.

Geneviève Darrieussecq a échangé avec les militaires de la base de Varces. © Radio France - Dimitri Morgado

Un espace Atlas

Tous ces aménagements sont issus du "Plan Famille". Ce plan a été mis en route en 2017 notamment pour soutenir les familles de militaires. Parmi les mesures qui en découlent, la base a inauguré en février un espace Atlas. Cet endroit est divisé en plusieurs pôles qui permettent aux militaires de faire leurs démarches administratives, de réserver une salle de réunion ou encore de prendre une pause dans une salle dédiée. "Ce lieu facilite la vie de nos militaires, explique Geneviève Darrieussecq. Tout cela paraît anodin, mais c'est tellement important. C'est un espace où on les aide dans toutes les questions de la vie quotidienne."

Geneviève Darrieussecq a inauguré l'espace Atlas du Quartier de Reyniès, à Varces. © Radio France - Dimitri Morgado

Le "Plan Famille" a donc été décliné en plusieurs points à Varces. Selon la ministre, c'était essentiel parce que la ville a un très grand nombre de militaires et de civils maintenant, près de 3.000. "Nous avions vraiment besoin que tout cela se réalise. Je suis très heureuse de pouvoir constater que le travail a été fait et que nous sommes au rendez-vous de ces besoins des militaires et de leurs familles, se réjouit-elle. Imaginez bien qu'un militaire qui a des suggestions importantes, qui a des missions qui peuvent l'éloigner plusieurs mois de sa famille, il faut que nous soyons au soutien de celle-ci, que nous puissions l'aider. Il y a donc tout un bouquet de prestations qui ont été mises en place pour rendre les choses moins difficiles sur le plan matériel."

Le dernier déplacement de la ministre

Cette visite en Isère était le dernier déplacement de Geneviève Darrieussecq. Elle entre vendredi, et comme les autres membres du gouvernement, dans une période "de réserve" afin de ne pas interférer avec la campagne présidentielle. Elle a profité de son discours face au militaire pour glisser quelques phrases de bilan de son quinquennat en temps que ministre déléguée auprès de la ministre des Armées. "Il y a tellement de projets. Il y avait d'abord le projet de réparer, et il faut aussi créer. Il y a ce "Plan Famille", il y a l'hébergement avec un milliard d'euros sur l'hébergement dans la loi militaire de programmation. _On a aussi débloqué 2,3 milliards d'euros avec des créations de logements, notamment dans les zones tendues_, se félicite-t-elle. Ce sont des chiffres considérables."

Geneviève Darrieussecq admet tout de même qu'en cinq ans, elle n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'elle voulait. "Les armées, c'est toujours de la programmation à moyen terme et à long terme, explique-t-elle. La satisfaction que j'ai, c'est que nous ayons pu nous engager beaucoup pour les hommes et les femmes qui composent nos armées et qui ont vraiment besoin d'attention."