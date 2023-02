Geneviève Quertaimont et Jean-Michel Ségneré officiellement élus dans le canton du Moyen Adour

C'est le duo sortant qui a officiellement été élu à l'issue du second tour des élections départementales partielle du canton du Moyen Adour, dans les Hautes-Pyrénées avec 63,28% des voix. Les électeurs étaient appelés à revoter, plus d'un an après l'élection, annulée à cause d'irrégularités.

En 2021, le tribunal administratif de Pau avait reconnu des irrégularités dans deux bureaux de vote. © Radio France - Yannick Damont Ça y est, c'est officiel. Après plusieurs mois de tourmente, c'est finalement le duo Quertaimont - Ségneré qui a été élu à la tête du canton du Moyen Adour avec 63,28 % des suffrages, dans les Hautes-Pyrénées. Ils étaient opposés à Isabelle Loubradou et Claude Lesgards. Un résultat validé par la préfecture alors que les électeurs étaient rappelés aux urnes à cause d'irrégularités lors de la véritable élection, en 2021. Une seule voix d'écart avait séparé la paire gagnante et la liste arrivée en 2e position. Cette fois ci le résultat est net : 2354 voix pour le duo gagnant, 1366 pour les perdants. "Inespéré au début de la campagne" Une victoire malgré une participation très faible, (31,69 %), mais qui soulage Jean-Michel Ségneré. "La victoire conforte la dynamique enclenchée au premier tour, et même la conforte puisque nous avons un peu moins de 1 000 voix d'avance ce qui était inespéré au début de la campagne en janvier. Les électeurs ont reconnu le travail fait depuis vingt mois."