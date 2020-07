Gens du voyage à Perpignan : Jean-Marc Pujol assume son refus de créer les aires d'accueil obligatoires

Une communauté de gens du voyage s'est installée illicitement sur le parking du Palais des expositions à Perpignan, le 6 juillet. La veille, ils avaient été expulsés de l'aire d'accueil et d'habitat de Cabestany. Un périple sans fin qui dure de plusieurs mois.

Le feuilleton continue pour les gens du voyage. Expulsés en début de semaine de l'aire d'accueil et d'habitat de Cabestany (Pyrénées-Orientales), ils se sont installés tout aussi illégalement sur le parking du palais des expositions à Perpignan, lundi 6 juillet.

Des occupations interdites, qui ne sont pas nouvelles. Toutefois, elles ont une explication : il n'existe pas suffisamment d'aires de grand passage dans les Pyrénées-Orientales. Le schéma départemental publié en 2015 prévoyait la création de 600 emplacements d'ici 2020. "Aujourd'hui, il en manque la moitié" selon Hermeline Malherbe, la présidente du Département.

Jean-Marc Pujol assume son refus d'appliquer la loi

La loi prévoit que toutes les communes de plus de 5 000 habitants aient une aire d'accueil pour les gens du voyage. À charge aux agglomérations, ensuite, de les construire. Jean-Marc Pujol, encore président de Perpignan Méditérannée Métropole l'assume : il n'a pas rempli cette obligation volontairement. "Nous mettons en place des aires, ils les détruisent et ça coûte plus d'un million d'euros d'entretien. Quand ils respecteront les lieux où ils sont accueillis, peut être que l'on pourra réfléchir différemment".

L'aire de grand passage du Barcarès est d'ailleurs dans un si piètre état que les gens du voyage ont préférés s'installer sur le parking du palais des expositions de Perpignan, sans eau et sans électricité, plutôt que de s'y rendre.

Une situation "difficile" selon le porte-parole de la communauté de gens du voyage. " On est des êtres humains. On a des enfants, des gens malades... La seule chose qu'on demande c'est un terrain digne où s'installer."