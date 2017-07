Georges Labazée veut rempiler au Sénat.

Le sénateur socialiste sortant (74 ans) quitte le PS mais veut rester au Palais du Luxembourg

Georges Labazée ne pense pas à la retraite. Il en a pourtant plus que l'âge. Il vient de fêter en juin dernier son 74e anniversaire. Celui qui a été élu pour la première fois de sa longue carrière politique en 1976 comme conseiller général ne craint pas la candidature de trop. Il veut rempiler pour 6 années de plus au Sénat.

13.7 de tension tous les matin, j'ai encore la force de porter les choses—Jo Labazée sur France Bleu Béarn

Georges Labazée se dit encore "en forme" pour briguer un second mandat de sénateur Copier

C'est sans étiquette qu'il se présente cette fois-ci. Georges Labazée dit être en congé du PS. Il n'aurait pas renouvelé sa cotisation au Parti socialiste en Janvier. Sa liste s'intitule "Gauche Solidaires des territoires". A ses cotés deux maires de petites communes : Nadine Lambert, maire d'Araux et conseillère départementale du canton Coeur de Béarn (elle aussi a rendu sa carte du PS) et André Larralde, maire de St Just Ibarre.

Frédérique Espagnac, sortante socialiste investie par le PS depuis décembre, n'a pas souhaité réagir à cette candidature. Tout juste regrette -t-elle de ne pas en avoir été avertie à l'avance par son collègue. Ils siègent encore au sein du même groupe au Palais du Luxembourg .