Georges Meric reste président du Conseil départemental de la Haute-Garonne

L'expression "On prend les mêmes et on recommence" s'est vérifiée lors du vote du Conseil départemental de la Haute-Garonne ce jeudi 1er juillet. Les 54 conseillères et conseillers départementaux tout juste élus étaient rassemblés à Toulouse pour élire le nouveau président à la tête du Conseil. Sans surprise, c'est le sortant, Georges Meric qui à été réélu avec 48 voix et 6 votes blancs.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Plus d'informations à venir.