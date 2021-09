Gérald Darmanin à Saint-Raphaël ce jeudi

Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur sera ce jeudi midi à Saint Raphaël dans le cadre du "Beauvau de la sécurité" qui doit donner davantage de moyens aux policiers. Il doit échanger avec des policiers municipaux de la commune. Une visite éclair qui ne prévoit pas de rencontre avec les policiers nationaux du secteur de Fréjus et de Saint-Raphaël, provoquant l'étonnement du syndicat Alliance.

"Comme la police municipale ne fait pas partie des sujets abordés lors des tables rondes du Beauvau de la sécurité, mais comme elle représente une part importante des forces de de la sécurité intérieure, le ministre a souhaité faire une visite de terrain pour rencontrer une partie de nos 85 policiers municipaux" détaille Frédéric Masquelier, le maire de Saint-Raphaël.

Le ministre va donc discuter avec les acteurs de terrain qui composent la police municipale de la commune. Mais à quelques kilomètres de là, Fréjus et sa cité de la Gabelle, secouée en mai notamment par des violences urbaines. Quatre fonctionnaires de police avaient été blessés lors d'affrontements avec des individus en pleine nuit. Une dizaine de voitures avait été brûlée et un poteau supportant une caméra de vidéosurveillance tronçonné dans le quartier. Le ministre avait d'ailleurs répondu favorablement en envoyant à l'époque, à la demande du maire David Rachline, soixante CRS qui étaient restés quelques jours pour sécuriser le quartier.

"De la frustration" selon Sébastien Soulé, le représentant d'Alliance dans le Var

Et pourtant, le ministre de l'Intérieur ne se rendra pas à Fréjus, comme l'a confirmé son entourage ce mercredi à France Bleu Provence. "C'est beaucoup de frustration", réagit Sébastien Soulé, secrétaire départemental dans le Var du syndicat Alliance, "car je pense qu'il a oublié qu'il y a quelques mois à peine, c'était une véritable guérilla urbaine à quelques centaines de mètres du centre-ville et des plages de Fréjus."

"Je pense qu'il a oublié qu'il y a quelques mois à peine, c'était une véritable guérilla urbaine à quelques centaines de mètres du centre-ville et des plages de Fréjus."-Sébastien Soulé, secrétaire départemental dans le Var du syndicat Alliance

"Des collègues ont été blessés", poursuit le syndicaliste, "c'est très bien d'être au plus près de la police municipale. Mais je crois qu'il a oublié de venir féliciter et apporter son soutien aux policiers nationaux. Quand je vois le président de la République qui se rend dans les quartiers nord de Marseille au contact des habitants, je pense que le ministre de l'Intérieur aurait pu faire de même et se déplacer pour voir ses effectifs au commissariat de Fréjus".