Gérald Darmanin annonce 48 nouveaux policiers en Moselle et 35 en Meurthe-et-Moselle

En visite à Thionville et Mont-Saint-Martin, le ministre de l'Intérieur a annoncé des hausses d'effectifs en Moselle et Meurthe-et-Moselle, deux départements dans lesquels les commissariats sont souvent en sous-effectif. Gérald Darmanin promet d'y affecter régulièrement des jeunes policiers.

Gérald Darmanin en visite ce lundi en Moselle et Meurthe-et-Moselle annonce des effectifs en hausse dans les commissariats : 48 en Moselle (9 à Metz, 17 à Thionville, 5 à Hagondange, 17 à Freyming-Merlebach) 35 en Meurthe-et-Moselle (15 à Nancy, 14 à Mont-St-Martin/Longwy/Villerupt, 6 à Briey). De nombreux commissariats lorrains sont actuellement en sous-effectifs. Selon le syndicat Unité SGP FO, il manquerait une centaine de postes en Moselle. Et une quinzaine à Longwy/Mont-Saint-Martin/Villerupt.

Dans le commissariat tout neuf de Mont-Saint-Martin, inauguré il y a 4 ans, le ministre de l'intérieur vient annoncer des effectifs de policiers en hausse, "14 pour les commissariats de Longwy/Mont-Saint-Martin et Villerupt".

Il faut faire venir des jeunes sortis d'école de police régulièrement et pas une fois de temps en temps

Il manque ici justement une quinzaine de policiers actuellement selon les syndicats. Mais au-delà des annonces d'effectifs, ce qui pose problème, c'est d'attirer des fonctionnaires de police sur place.Pour Laurent Bessin, secrétaire départemental adjoint d'Unité SGP FO, "il faut faire venir des jeunes sortis d'écoles de police régulièrement et pas une fois de temps en temps".

Le Pays Haut, l'un des records de France de voitures brûlées

Gérald Darmanin promet "qu'à chaque nouvelle promotion, il y aura désormais des affectations en Moselle et Meurthe-et-Moselle". Il demande aussi aux élus locaux de rendre le territoire plus attractif, eux souhaitent plus de soutien de l'Etat."On fait déjà le maximum", assure le sénateur Olivier Jacquin, assez remonté contre le ministre. Le Pays Haut est confronté régulièrement à des violences urbaines, avec l'un des records de France de voitures brulées.

Le ministre de l’intérieur a également annoncé la gratuité des trains pour tous les policiers à partir de janvier 2022.