Le ministre de l'Intérieur a annoncé la venue de 15 policiers supplémentaires et 70 000 euros pour la rénovation du commissariat de Bourges. 5 agents supplémentaires vont être mutés à Vierzon pour éviter la suppression de la BAC.

Gérald Darmanin annonce des renforts pour les commissariats de Bourges et Vierzon

Les élus du Cher et de Bourges l'avaient réclamé, c'est désormais acté. 15 policiers supplémentaires vont renforcer les effectifs du commissariat de Bourges. "Cela veut donc dire qu'il y aura dix policiers de plus, étant donné qu'il y a cinq départs à la retraite cette année", précise Gérald Darmanin.

70 000 euros provenant du fonds de relance vont également être affectés à la rénovation de l'accueil, de l'armurerie et de la salle de sport du commissariat de l'avenue d'Orléans. Une partie de ces fonds a déjà été utilisée pour l'achat de nouveaux véhicules de service. "C'est important pour une ville qui n'est pas gangrénée par la délinquance, mais qui connaît des difficultés (...) il ne faut pas laisser tomber les services de police", poursuit le ministre de l'Intérieur.

La BAC de Vierzon conservée

5 policiers vont être mutés au commissariat de Vierzon pour éviter la fermeture de la Brigade anticriminalité de la ville, menacée de disparaître, faute d'effectifs. Des études vont également être menées par la direction générale de la police nationale pour la construction d'un nouveau commissariat. Budget estimé : entre cinq et six millions d'euros.

Gérald Darmanin devait d'ailleurs s'y rendre au cours de cette visite. Mais entre Vierzon et la place Beauvau, il y a de la friture sur la ligne. Dans ses interventions devant la presse et les élus berruyers, le ministre n'évoque pas une fois de Nicolas Sansu, le maire communiste de la ville. Un différend sur les conditions de la visite et les critiques du maire de Vierzon envers Gérald Darmanin ont donc décidé ce dernier à sauter l'étape vierzonnaise.

Gérald Darmanin se rendra à Châteauroux

En revanche, le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il se rendrait à Châteauroux. Les syndicats de police et la sénatrice de l'Indre Les Républicains Frédérique Gerbaud estiment que les forces de police y sont délaissées. "J'irais évidemment à Châteauroux chez mon ami Gil Avérous et chez le collègue de la majorité parlementaire François Jolivet qui m'aussi interpellé comme l'ont fait ici les élus de Bourges", conclut le ministre de l'Intérieur. Emmanuel Macron a annoncé le renfort de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires pendant son mandat.