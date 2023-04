Gérald Darmanin aux nouveaux gardiens de la Paix à Nîmes: "Un métier mal payé, difficile, parfois désespérant"

C'est une tradition. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu à Nîmes, ce vendredi matin pour saluer le major de promotion de toutes les écoles de police de France. Cette année, il s'agit d'un jeune Normand de 21 ans, Evan Le Prêtre. Il a donc reçu les félicitations du ministre de l'Intérieur.

ⓘ Publicité

À cette occasion, Gérald Darmanin a tenu un discours sincère de réalité, et en partie déroutant peut-être devant les élèves gardiens de la Paix qui viennent de terminer leur formation : "C'est un très grand honneur d'être policier, mais il n'y a pas d'honneur dans la facilité. Partout, tout le temps, vous représenterez la République, et vous avez le devoir d'en être digne. Parce que votre travail est une des garanties de l'ordre et de la stabilité sociale, le gouvernement de la république s'incline devant les sacrifices que vous allez accorder à la Nation."

Et Gérald Darmanin d'ajouter : "Vous n'aurez pas le plus beau métier. Ce sera difficile, parfois désespérant. Vous ne comprendrez pas les décisions de justice, les ordres de vos chefs, ou parfois les discours des politiques. Vous serez parfois fatigués, vous n'aurez pas l'affectation que vous demandez, vous serez mal payés."

Le ministre de l'Intérieur précise enfin : "Mais, mesdames messieurs, tous les matins, vous saurez pourquoi vous vous levez, parce qu'à chaque fois qu'un enfant vous sourira, chaque fois qu'une française ou qu'un français vous dira merci, chaque fois que vous arrêterez un délinquant, à chaque fois vous saurez pourquoi vous donnez un sens à votre vie."

loading