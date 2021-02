Gérald Darmanin au commissariat de Poissy : "s'attaquer à des policiers, c'est s'attaquer à la République"

Après plusieurs affrontements entre des jeunes et des policiers ce week-end en Île-de-France, notamment à Poissy (Yvelines) samedi, le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place ce lundi soir. Gérald Darmanin veut afficher "le soutien" du gouvernement aux forces de l'ordre, contre tout "laxisme".

Le ministre de l'Intérieur s'est rendu au commissariat de Poissy dans les Yvelines ce lundi soir, pour affirmer son soutien aux policiers visés par des tirs de mortiers d'artifice samedi après-midi, dans le quartier Beauregard. Ces derniers ont été victimes d'un guet-apens face à une trentaine de jeunes, qui leur ont également lancé des menaces de mort.

Au cours du week-end, des faits similaires se sont par ailleurs produits à Villiers-le-Bel (Val-d'Oise) ou encore Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), où le commissariat a été visé par des tirs de mortier d'artifice.

Effectifs et matériels supplémentaires ?

_"_Ces faits, les policiers et gendarmes les vivent quasiment tous les jours (...) face à de jeunes garçons, qui ont souvent entre 12 et 17 ans. Ils peuvent non seulement tirer au mortier sur des policiers, parfois les blesser, avec des drames humains, mais aussi les menacer", a lancé le ministre de l'Intérieur.

"On va réfléchir aussi, dans ce coin des Yvelines, pour aider les élus dans leurs interventions en effectifs et matériel", indique Gérald Darmanin. "On ne peut pas banaliser ces faits, conclut le ministre de l'Intérieur. Nous ne laisserons pas passer le moindre laxisme envers ces quelques uns qui embêtent une très grande majorité d'entre nous."