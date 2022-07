Les élus azuréens RN rencontrent la PAF à Menton : "Gérald Darmanin doit venir voir comment c'est ici"

"C'est une situation d'urgence". C'est un de leurs premiers grands déplacement depuis leur élection. Les trois néo-députés Rassemblement national des Alpes-Maritimes -Alexandra Masson, Lionel Tivoli et Bryan Masson- se sont rendus à Menton ce vendredi matin pour visiter le poste frontière qui accueille la PAF, la police aux frontières. Un déplacement de groupe pour marquer la détermination des élus RN selon Lionel Tivoli, élu dans la 2e circonscription : "On veut envoyer un signal fort que l'immigration est un problème national et aussi un problème dans notre département. On voit de plus en plus de migrants aussi dans le Haut Pays, donc on montre notre mobilisation".

Alexandra Masson, députée de la 4e circonscription des Alpes-Maritimes, celle de Menton, insiste sur le contexte de cette visite. "Ce poste frontière est l'un des plus actifs de France après Calais. Au vu de l'actualité en Italie, 1.000 migrants sont arrivés à Lampedusa. On va forcément avoir de nouvelles vagues ici dans les prochains jours."

Bryan Masson, Alexandra Masson et Lionel Tivoli interpellent le gouvernement et plus particulièrement le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin © Radio France - Alexis Arades

Les trois parlementaires ont passé plus d'une demi-heure avec les agents de la PAF pour échanger et recueillir leurs doléances. À l'issue de la rencontre, Bryan Masson, député de la 6e circonscription fait part d'un "cri du coeur" : "Les agents ici sont ceux qui sont acteurs de la situation, ils demandent plus de moyens humains et matériels pour faire face". Le jeune député ajoute : "C'est notre rôle de parlementaire de faire remonter ce message au ministre de l'Intérieur, à la préfecture et à l'ensemble des services de l'État, parce que ce sont eux qui pourront changer les choses".

Gérald Darmanin invité à venir constater la situation sur le terrain

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est la personne visée par l'appel des élus RN des Alpes-Maritimes. Ils l'invitent à venir constater la situation sur le terrain. Et Alexandra Masson, Lionel Tivoli et Bryan Masson ne sont pas les seuls à se saisir du sujet, leur ex-collègue au RN Philippe Vardon, exclu depuis son soutien à Éric Zemmour, a lui aussi interpellé le ministre Gérald Darmanin dans un courrier ce vendredi.