Gérald Darmanin en Corse ce mercredi

Le ministre de l'Intérieur se rendra dans l’île mercredi et jeudi pour "ouvrir" un "cycle de discussions" avec "l'ensemble des élus et des forces vives de l'île". Gérald Darmanin l’a annoncé via communiqué ce lundi après l’importante manifestation ce dimanche à Bastia et les incidents qui ont suivi.