Gérald Darmanin en Corse, les maires attendent du concret

Sept mois après sa dernière visite, plus de deux mois après l'adoption par l'Assemblée de Corse du projet d'autonomie, Gérald Darmanin est donc attendu en Corse ce mercredi. Il s'entretiendra avec le président de l'Exécutif Gilles Simeoni et rencontrera les maires l’après-midi au palais des Congrès d'Ajaccio à l’occasion d'une assemblée générale.

"L'enveloppe actuelle du PTIC ne suffit pas "

Une réunion au cours de laquelle seront abordées des problématiques du quotidien, l'eau, les déchets ou encore l'urbanisme. Ange-Pierre Vivoni, le président de l'association des maires de Haute-Corse, maire de Sisco, y participera. Il souhaite des réponses concrètes, notamment plus de moyens au travers d'une augmentation de l'enveloppe du PTIC, le plan de transformation et d'investissement de la Corse.

"D'abord, il faut savoir qu'actuellement, en Corse, il y a toujours des camions citernes qui alimentent certaines communes. Malheureusement, l'eau et l'assainissement, pour nous, c'est un problème majeur." indique l'élu, selon lui "le PTIC ne suffira pas à réaliser tous ces travaux gigantesques pour une grande majorité de communes. Les maires attendent qu'on parle de cela et aussi de l'urbanisme. Les propositions vont passer par l'Assemblée de Corse, par la signature du PTIC et surtout l’augmenter parce que les 500 millions d'euros malheureusement, ne pourront pas suffire pour réaliser tous les travaux qui sont à faire en Corse."

Jeudi matin, Gérald Darmanin devrait prendre le petit déjeuner avec le maire d'Ajaccio puis s’entretenir à nouveau avec le président de l'Exécutif à la préfecture au sujet de l’autonomie.

Le ministre de l'Intérieur devrait lever une partie du voile sur les intentions de l'Etat, même si la primeur des annonces fortes devrait revenir au Président de la République, attendu en Corse à la fin du mois dans le cadre du 80ème anniversaire de la Libération.

D'autonomie, il en sera également question ce mercredi dans notre magazine de la rédaction de la mi-journée.

Une autonomie pour quoi faire ? Que changera-t-elle dans le quotidien des Corses ?

Pour en débattre, 3 invités : Romain Colonna, président de la Commission des Compétences Législatives et Règlementaires de l'Assemblée de Corse ; Jean-Baptiste Luccioni, maire de Pietrosella et Frédéric Poletti, porte-parole du collectif Agissons contre la cherté des carburants en Corse.

Un magazine animé par Patrick Vinciguerra. RDV à partir de 12h30 sur RCFM et en rediffusion dès 20h.