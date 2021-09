Gérald Darmanin en visite au congrès des maires de la Somme, à Amiens

Le ministre de l'Intérieur était en visite à Amiens, ce vendredi. Gérald Darmanin a participé au congrès de l'association des maires de la Somme à Mégacité.

Des centaines d'élus était rassemblés pour participer à des ateliers et pour s'informer sur les nouveautés qui peuvent intéresser les collectivités.

Mieux lutter contre les rodéos urbains

Le ministre de l'Intérieur a fait un rapide discours au cours duquel il a évoqué la difficulté du rôle d'élu. Il a ensuite visité les différents stands (équipements, ERDF, Véolia, banques, Police, gendarmerie...) et serré des centaines de mains.

Gérald Darmanin a profité de ce déplacement amiénois pour évoquer la lutte contre les rodéos urbains. Début août, une jeune femme de 21 ans a été mortellement percutée par un motard, lors d'un de ces rodéos à Glisy : "J'invite les élus à équiper leurs communes de caméras de vidéoprotection : ça permet d'intervenir en amont et de résoudre des problèmes en aval. Il faut interdire ces rassemblements. Madame la préfète de la Somme a pris ses responsabilités et les choses vont mieux. On s’est aussi équipés de davantage d'outils. Je reviens de 48 heures au Parlement avec le garde des Sceaux. Nous avons apporté un nouveau texte qui nous permet notamment de faire de la saisie confiscatoire de véhicules et de permis de conduire immédiatement. Nous avons aussi pénalisé les refus d’obtempérer, ils sont désormais passibles de deux ans de prison. Nous sommes également en lien avec la Police nationale et les procureurs de la République pour que les policiers puissent aller dans les halls d'immeuble, les caves, les garages et repérer ces motos que l'on connaît."

Des départs de migrants depuis la côte picarde

Durant sa visite, Gérald Darmanin a été interpellé par Stéphane Haussoulier, le président du conseil départemental de la Somme, sur la question des départs de migrants pour l'Angleterre depuis les côtes picardes. Un phénomène qui s'intensifie, selon l'élu : "Nous avons maintenant des départs depuis la baie de Somme, de Quend Plage jusqu'à Ault. Et les forces de gendarmerie mobilisables sur les côtes ne sont pas extensibles. Nous avons besoin de moyens : dans le Pas-de-Calais, on a mobilisé beaucoup de monde pour sécuriser le littoral. Et naturellement, les gens qui veulent prendre le départ tentent un peu plus au Sud, dans la Somme et même en Normandie. Tout ça commence à être mal perçu par les populations locales qui se demandent si on agit. Les moyens existent en termes de réservistes, on pourrait tout à fait mobiliser plus, mais _il nous faut des moyens financiers_. Le ministre m'a dit que des moyens supplémentaires ont été prévus dans le budget 2022 : j'attends donc que des moyens soient délégués à la Somme. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'ombre d'une certitude sur ce sujet."