Gérald Darmanin en visite en Haute-Savoie lundi 27 février

Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est en déplacement en Haute-Savoie lundi 27 février. Il se rendra notamment au CTA de Meythet, le centre des traitements et de régulation des appels, qui regroupe les pompiers, le Samu et les ambulanciers.

ⓘ Publicité

Gérald Darmanin rencontrera ensuite plusieurs maires du département pour évoquer le projet d'ouverture de 200 nouvelles brigades de gendarmerie en France, annoncé il y a un peu plus d'un an par le président Emmanuel Macron. La Haute-Savoie devrait être concernée par ces ouvertures et le ministre de l'Intérieur pourrait profiter de son déplacement pour faire des annonces sur le nombre et la localisation de ces nouvelles brigades dans le département.