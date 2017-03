Gérald Darmanin et Xavier Bertrand lâchent Fillon

Deux ténors nordistes du parti les Républicains quittent à leur tour le navire: Gérald Darmanin quitte son poste au sein du parti alors que Xavier Bertrand veut trouver une "sortie respectueuse" au candidat Fillon.

C'est via le réseau social Twitter que Gérald Darmanin, le maire de Tourcoing, l'un des poids lourds du parti Les Républicains dans le Nord Pas de Calais, premier vice-président de la région des Hauts de France a annoncé dimanche soir qu'il quitte son poste de secrétaire général adjoint du parti Les Républicains.

Ce n'est pas comme cela que j'imagine l'engagement politique national. Je quitte mon poste de Secretaire gal adjoint de @lesRepublicains 1/2 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 5, 2017

Le respect de la parole donnée est la seule façon de lutter contre le FN. La trahir, c'est creuser le fossé avec le peuple. 2/2 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 5, 2017

Un peu plus tôt dimanche, on apprenait que Xavier Bertrand travaille lui aussi sur une alternative à la candidature de François Fillon. C'est Christian Estrosi qui a fait savoir dans la journée qu'avec Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, le président des Hauts de France, il travaillait à proposer à François Fillon "une sortie respectueuse". Ils ont demandé à rencontrer le candidat de la droite ce lundi.