Gérald Darmanin face aux élèves policiers de Dordogne : "utiliser la force mais dans le respect de la loi"

Gérald Darmanin a assisté à la cérémonie de sortie des élèves de la 276e promotion de l'école de police de Périgueux, ceux-là mêmes qui avait défilé sur les Champs-Elysées, le 14 juillet dernier. Ces 61 élèves qui viennent de finir leur formation seront affectés en suivant dans les commissariats partout en France.

La venue du ministre intervient alors que sept policiers ont été mis en examen à Marseille après des violences lors d'une nuit d'émeute au début du mois de juillet. Gérald Darmanin a entamé son discours d'une quinzaine de minutes par une allusion justement aux policiers de Marseille, "les policiers des quartiers nord ont accueilli une femme violentée par son compagnon la nuit dernière". Il a déclaré que les élèves de Dordogne avaient choisi "le plus beau métier du monde, vous n'avez pas choisi la facilité ou le profit, vous avez choisi l'honneur". Un métier dans lequel les futurs policiers devront composer avec la peur et le stress.

"Le plus beau métier du monde"

"La police veille quand les autres dorment, chantent ou sont en pause", a déclaré Gérald Darmanin pour qui "la force s'impose sans excès et tout naturellement chez le gardien de la paix". Sur l'usage de la force, le ministre de l'Intérieur indique "il faut parfois utiliser la force, mais toujours dans le respect des lois, toujours dans le respect des instructions. La nation a confié à vous seul la violence légitime".

Parmi les élèves, Lucas, Enzo et Benoît viennent de terminer leur douze mois de formation. Ils sont émus, d'autant plus par la présence du ministre avec qui ils ont pu échanger et prendre des selfies. Ils étaient face à lui pendant son discours. Enzo a retenu : "que c'est un métier difficile mais nécessaire à notre pays. On fait ça pour la population avant tout". A ses côtés, chemise blanche, pantalon noir et quepi sur la tête, Benoît confirme : "c'est le plus beau métier du monde, on le fait par amour, pas passion". Quant aux risques évoqués par le ministre, Lucas se veut rassurant : "on sait dans quoi on s'est engagé, on n'est pas inquiet". Les trois jeunes hommes ne font pas de commentaires sur l'actualité et les parties à consonnance politique du discours du ministre de l'Intérieur.

Pendant son déplacement, Gérald Darmanin n'a voulu répondre à aucune question des journalistes. La presse était invitée à assister aux échanges entre le ministre et ses interlocuteurs.