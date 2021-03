Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, attendu ce samedi 13 mars à Saint-Cyr-en-Val dans le Loiret

Sauf changement de dernière minute à son agenda, Gérald Darmanin sera en déplacement ce samedi 13 mars à Saint-Cyr-en-Val dans le Loiret. Le ministre de l'Intérieur doit de rendre à la brigade de Gendarmerie de la commune qui compte entre 15 et 20 gendarmes. Cette visite ministérielle s'inscrit dans le cadre du Beauvau de la sécurité, annoncé le 8 décembre dernier par le président de la République. Dans la continuité du livre blanc de la sécurité intérieure, ce Beauvau de la sécurité est l'occasion de moderniser la politique publique de sécurité au bénéfice des policiers, des gendarmes et de l'ensemble des Français. Il prévoit un déplacement chaque semaine et une table ronde tous les 15 jours. Selon nos informations, la table ronde se déroulera dans la salle des fêtes de Saint-Cyr-en-Val, en présence de Régine Engström, la nouvelle préfète du Loiret et d'élus locaux.