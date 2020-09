Gérald Darmanin : "Nous sommes en guerre contre le terrorisme islamique"

En déplacement à la synagogue de Boulogne-Billancourt, ce dimanche matin, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a déclaré, "Nous sommes dans une situation extrêmement critique, où nous sommes en guerre contre le terrorisme islamique et peut-être que nous l'avons collectivement un peu mis derrière nous, parce que les services de notre pays ont su avant que les choses n'arrivent, intervenir plusieurs fois, une fois par mois en moyenne pour un attentat déjoué, et mon rôle de ministre de l'Intérieur, c'est de dire, qu'effectivement, nous sommes toujours en guerre et que nous devons gagner cette guerre et chacun doit être vigilant.

Il y a en France 774 points exactement, des écoles, des synagogues, qui sont protégés par la République et il y a plus de 7.000 policiers et militaires qui protègent en ce week-end les offices notamment de Yom Kippour".

"En ce week-end de fête juive, je suis venu assurer aux forces de l'ordre d'abord, les militaires, les policiers qui travaillent à protéger les édifices religieux, mais aussi aux membres de la communauté juive de France de la protection de l'État puisque les Juifs sont particulièrement la cible, on le sait, des attentats islamistes et nous devons les protéger", a-t-il précisé.

Yom Kippour est le dixième jour du premier mois de l'année civile juive, qui se trouve être ce dimanche et lundi cette année. C'est le Jour du Grand Pardon, un jour saint du judaïsme.