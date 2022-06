Droit à l'avortement dans la Constitution : "Est-ce le bon moment d'éveiller les passions ?"

Inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution française... Est-ce bien "utile" ?, s'interroge François Bayrou. La position du président du MoDem et allié d'Emmanuel Macron, dénote dans une majorité présidentielle qui affiche plutôt un soutien à cette proposition de loi constitutionnelle déposée, lundi, par l'intergroupe de la Nupes, l'alliance des gauches.

La présidente du groupe Renaissance (ex La République en Marche) Aurore Berger, soutenue par la Première ministre Élisabeth Borne, a même annoncé son souhait de voter ce texte en priorité, annonçant le dépôt d'une proposition de révision constitutionnelle pour inscrire "le respect de l'IVG" dans notre loi fondamentale. Un revirement en réaction au choc de la décision de la Cour suprême des Etats-Unis de révoquer le droit fédéral à l'avortement, vendredi. Alors que le groupe refusait cette proposition de députés UDI-Agir et La France Insoumise depuis 2018.

Mais de son côté, le leader centriste porte une voix dissonante : "Dans l'état où le pays se trouve, avec toutes les questions que nous avons devant nous, est-ce qu'il est bon, utile, de faire ça alors même qu'aucun courant politique en France ne remet en cause la loi Veil et ce qu'elle est devenue ?"

"Est-ce le bon moment d'éveiller les passions, alors que la situation politique n'est pas simple et que les Français sont préoccupés par d'autres choses ?"

"Je trouve que ce sont des remarques de bon sens", adhère Géraldine Bannier, députée MoDem de la Mayenne. D'abord, parce que "c'est une démarche compliquée, souligne-t-elle, car c'est une loi constitutionnelle donc il faut que ça passe par l'Assemblée, le Sénat, puis il faut soit un référendum, soit 3/5e des suffrages exprimés de l'Assemblée et du Sénat. C'est d'autant plus complexe dans la situation politique actuelle, avec une majorité relative".

A l'instar du président de son parti, l'élue s'interroge : "Est-ce bien utile dans un pays où on ne remet pas en cause cette loi, dont l'auteure a d'ailleurs été panthéonisée ? Pour moi la loi de 1975 est bien ancrée, solide, insiste Géraldine Bannier. Il faut savoir raison garder, même si on est d'ardents défenseurs du droit à l'avortement. On peut s'interroger légitimement sur l'utilité concrète, et surtout l'opportunité au niveau du temps. Est-ce le bon moment d'éveiller les passions, alors que la situation politique n'est pas simple et que les Français sont préoccupés par d'autres choses, comme le pouvoir d'achat et la guerre en Ukraine ? Il ne faudrait pas que les Français aient l'impression d'un contre-feu, le vrai sujet en ce moment c'est le pouvoir d'achat avec l'inflation."