Gérard Collomb est en visite en Isère ce vendredi, à Échirolles, Grenoble et Bourgoin-Jallieu. Le ministre de l'Intérieur devrait notamment s'exprimer sur le thème de la sécurité, alors que les élus locaux et syndicats policiers réclament des moyens et effectifs supplémentaires.

Grenoble, France

Le programme de la visite ministérielle

10h30-11h20 : Visite de terrain dans le quartier de Villeneuve à Échirolles.

Déjeuner de travail avec les Forces de Sécurité Intérieure à la préfecture de l'Isère.

Rencontres avec les élus sur les thématiques de sécurité et d'ordre public sur l'agglomération grenobloise.

Discours en présence des élus et des fonctionnaires de Police, à l'Hôtel de Police de Grenoble.

Arrivée au commissariat de Bourgoin-Jallieu. Présentation de l'extérieur du commissariat actuel de Bourgoin-Jallieu. Transfert vers le site du chantier du futur commissariat et pose de la première pierre.

Aux côtés des habitants d’Échirolles.

C’est pour eux et pour l’ensemble des habitants de l’agglomération grenobloise que j’ai tenu à me rendre aujourd’hui dans la capitale des Alpes.

Leur sécurité est ma priorité.

Mes engagements seront tenus. pic.twitter.com/7x5EFs63UK — Gérard Collomb (@gerardcollomb) September 28, 2018

Aux côtés de @gerardcollomb pour son déplacement à #Grenoble et #Echirolles, à la rencontre des habitants et des élus pour répondre aux enjeux de #sécurité dans l’agglomération pic.twitter.com/FISYePg1uE — Emilie CHALAS (@EmilieCChalas) September 28, 2018

11h19 - Rejoint par deux députés. Olivier Véran et Émilie Chalas, deux députés LREM ont pris part au cortège de la visite ministérielle, avant un passage à la maison des habitants de Surieux.

10h47 - Dépôt de gerbe sur les lieux du drame.

Première étape de mon déplacement dans l’agglomération de #Grenoble.

Hommage à Kévin Noubissi et Sofiane Tadbirt, 21 ans.

Deux frères de coeur qui ont sacrifié leur vie pour épargner celles de leurs frères.

Honorons leurs valeurs, dignité, solidarité, humanité. pic.twitter.com/KMTKAQ9x6J — Gérard Collomb (@gerardcollomb) September 28, 2018

10h45 - Une poignée de main et l'émotion. Gérard Collomb a rencontré la mère et Kévin et le père de Sofiane.

Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, aux côtés de la mère de Kévin et le père de Sofiane © Radio France - Gérard Fourgeaud

10h00 - Six ans après le meurtre de Kévin et Sofiane. Outre la rencontre avec des élus locaux, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, devrait également déposer une gerbe sur la stèle en hommage à Kévin Noubissi et Sofiane Tadbirt dans le parc Maurice-Thorez à Echirolles, au sud de Grenoble. Ce 28 septembre, cela fait six ans jour pour jour que les deux jeunes ont été tués suite à une bagarre avec une dizaine de jeunes du quartier.

