Ce mercredi, lors de la séance des questions orales à l'Assemblée nationale, Jean-Félix Acquaviva, a interrogé le Premier ministre sur le dialogue entre Paris et la Corse, et le futur statut d'autonomie souhaité par nationalistes. C’est le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb qui lui a répondu.

Jean-Félix Acquaviva : « Monsieur le Premier ministre, deux voies s’offrent à vous, soit celle de la crispation de la défiance qui nous a été manifestée jusqu’à ce jour, soit celle de donner au dialogue avec la Corse la vraie dimension que mérite ce peuple qui vous a parlé franchement. Monsieur le Premier ministre nous vous demandons solennellement au nom de l’ensemble des corses que nous représentons ici légitimement, êtes-vous prêt à réaliser avec nous ce statut d’autonomie ? À saisir les mains qui se tendent ? A consolider la paix ? Et à construire enfin des ponts entre Paris et la Corse au lieu de réaliser des murs ? »

Gérard Collomb : « Toutes les victoires obligent aussi, celles et ceux qui les ont emportées peuvent certes toujours se défausser sur une autorité supérieure, mais cela ne saurait suffire à ceux qui vous ont élu. Il faut pour eux transformer cette victoire en actes, répondre aux grands défis qui peuvent être ceux de la Corse, de la croissance économique et donc de l’emploi, du logement pour chacun, les sujets aussi banals mais importants que la gestion des ordures ménagères ou de la prévention des feux de forêt, bref quand on est élu et qu’on a des pouvoirs aussi étendus que cette collectivité unique il faut être à la hauteur des attentes de ses concitoyens. Mesdames et Messieurs les députés vous pouvez compter sur le gouvernement pour avoir un dialogue de qualité mais exigeant, nous décentralisons mais en même temps nous voulons rassembler toute notre nation. »