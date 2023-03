Gérard Dézempte exclu de la majorité départementale iséroise

Le conseiller départemental du canton de Charvieu-Chavagneux (Isère) Gérard Dezempte, également maire de la commune, est exclu "à titre conservatoire" de la majorité départementale de droite. C'est le président Jean-Pierre Barbier qui a pris cette décision, et l'annonce par communiqué. Une décision motivée par «des propos rapportés par la presse qu’il juge inacceptables s’ils sont avérés". En l'occurrence des faits de propos à caractère racistes tenus notamment par SMS et révélés par Le Dauphiné Libéré , à l'encontre de l'opposant municipal de Charvieu-Chavagneux Mamadou Dissa. Ce dernier a aussi annoncé son intention de porter plainte.

ⓘ Publicité

Des propos "contraires aux valeurs"

Dans le communiqué du département Jean-Pierre Barbier explique que "au-delà des différentes opinions politiques représentées en son sein, la Majorité départementale porte les valeurs, principes et règles de la République française et leur strict respect. Les propos supposés et récemment rapportés par la presse de M. Gérard Dézempte vont à l’encontre de ces valeurs, principes et règles». Par contre, sollicité, il ne semble pas vouloir aller plus loin dans les explications.

Pourquoi maintenant ?

Il ne répond donc pas à une interrogation qui est : pourquoi maintenant ? Non pas que les propos possiblement tenus concernant son opposants soient anodins mais Gérard Dézempte aura plusieurs fois ces dernières années, fait des choix qui auraient pu - et peut être était-ce le cas d'ailleurs - heurter les "valeurs" de la droite départementale. Politiquement d'abord lorsqu'en 2017 par exemple il se présente aux législatives sous l'étiquette FN, précipitant la chute du LR Alain Moyne-Bressand dans la 6e circonscription de l'Isère. Ou encore lorsqu'avant la dernière élection présidentielle il choisi de se ranger, et d'être actif, derrière Eric Zemmour.

Les "affaires", propos rapportés et autres condamnations sont assez nombreux également depuis son élection en tant que maire en 1983, pour savoir qui est Gérard Dézempte. Et au fond l'homme n'a pas changé, maniant la provocation et le "border-line". Aujourd'hui sa gestion de la commune est aussi sous le coup d'un sévère rapport de la Chambre régionale des comptes et d'une enquête "contre X" ouverte par le parquet de Vienne pour, notamment, des soupçons de "détournements de fonds" et de "favoritisme".

À lire aussi Mauvaise gestion de la commune de Charvieu-Chavagneux : une enquête ouverte par le parquet de Vienne

La goutte qui fait déborder le vase

C'est peut-être aussi cette accumulation, qui fait que la relative mansuétude à son égard depuis la reprise du département par la droite et l'arrivée de Jean-Pierre Barbier à sa tête en 2015, prend fin. À "titre conservatoire" en tout cas. On a beau être solidement élu, plusieurs fois réélu et "tenir" solidement son secteur comme Gérard Dézempte, il ne faut pas pousser le bouchon (beaucoup) trop loin.

"Chacun prend ses responsabilités"

De son côté Gérard Dézempte n'est guère plus dissert. "Je n'ai rien à dire". Mais tout de même "je rappelle que la présomption d'innocence existe dans ce pays". Sinon l'élu assure qu'il "n'en veut à personne" et que "chacun prend ses responsabilités".