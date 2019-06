Gérard Gavory est le nouveau préfet de la Manche

Saint-Lô, France

Gérard Gavory, qui était préfet de Haute-Corse il y a quelques jours encore, découvre le département de la Manche depuis son arrivée, ce week-end : "Un département dont on m'a dit beaucoup de bien et vanté notamment la qualité de vie", assure-t-il, département qu'il va sillonner toute la semaine dans le cadre des célébrations du 75e anniversaire du Débarquement, mais qu'il a l'intention aussi de parcourir à vélo, "un excellent moyen de le découvrir, loin des routes principales". La seule fois d'ailleurs, par le passé, où il est venu dans le département de la Manche, c'était il y a plus de 25 ans, à l'occasion d'une course de vélo entre Paris et Cherbourg

Gérard Gavory a 60 ans. Il a commencé sa carrière comme attaché de préfecture. Il est devenu préfet en 2015, préfet du Rhône, puis en 2017 préfet de Haute-Corse, avant d'être nommé dans la Manche.

Gérard Gavory qui arrive dans la Manche en pleine semaine des festivités autour du DDay, a pu déjà se rendre compte de la ferveur autour de cet évènement Copier

Parmi les dossiers d'actualité évoqués par le nouveau préfet, les cérémonies du 75e mais aussi "les questions de sécurité au Mont-Saint-Michel et notamment le renforcement de la vidéosurveillance et les conséquences du Brexit, en particulier à Cherbourg".