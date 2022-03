Les 100 ans du Territoire de Belfort en présence de Gérard Larcher

Le Territoire de Belfort fête ses 100 ans ! A l'occasion de cet anniversaire, le département met les petits plats dans les grands et organise plusieurs événements. A 14 heures 30, ce vendredi 11 mars, une conférence sur l'histoire du Territoire de Belfort sera organisée à la salle des fêtes de la Cité du Lion, en présence du président du Sénat Gérard Larcher. Il était l'invité de la matinale de France Bleu Belfort Montbéliard.

C'est un événement très important à vos yeux, un rendez vous qui mérite la présence du deuxième personnage de l'Etat?

Oui, parce que je pense que pour reprendre l'une des formules du maire, c'est une histoire qui est teintée d'héroïsme et de panache. Héroïsme et panache, chacun le sait. 1871, c'est une résistance absolument incroyable qui, en 2022, fait d'ailleurs écho parfois à une résistance qu'on perçoit jour après jour en Ukraine. Je dois vous dire que je pense à ceux là en pensant à l'esprit l'esprit du colonel Denfert-Rochereau. Et puis, parce que chaque jour, je passe devant le lion quand je viens de Rambouillet pour le Sénat. Et quelque part, cette volonté de résistance, elle fait partie des valeurs de la République. Et puis une volonté d'exister, notamment dans un département où on voit la symbiose entre le territoire, ses élus et la vie économique et la vie industrielle qui n'a pas toujours été simple dans le Territoire de Belfort.

C'est la première fois que vous venez à Belfort?

Non. Je suis venu rencontrer les élus du territoire il y a presque trois années. C'était à l'époque où venait d'arriver le nouveau Préfet, Monsieur Girier. Je vais venir pour le suivant, Monsieur Sodini, que je connais bien. Belfort est une ville symbole pour moi qui incarne vraiment la République et des valeurs auxquelles je crois profondément.

Ce centenaire intervient alors que les regards sont tournés vers l'Ukraine. La stratégie de l'Europe est-elle la bonne?

Je partage l'approche du président de la République française et celle des chefs d'Etat et de gouvernement dans le contexte que nous connaissons en Ukraine. D'ailleurs, il ne peut pas y avoir, me semble t il, de vraies divergences d'appréciation parce que nous sommes engagés sur l'essentiel pour préserver nos valeurs et affirmer que nos valeurs sont supérieures à toute forme de violence de l'autocratie.

Taper au portefeuille, ça va suffire pour faire reculer les troupes russes?

Il n'y a pas que taper au portefeuille. Toutes les conséquences des décisions, qu'elles soient à caractère économique, financière, mais aussi sociale et sociétale. Et puis, il y a la dimension aussi militaire. Un des sujets du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement qui se tient en ce moment à Versailles, va être l'émergence plus rapide d'une défense européenne de la boussole européenne. On avait du mal, parfois, à trouver la boussole. Je pense que la brutalité des événements vont nous conduire à trouver très vite cette boussole. Et puis aussi le rôle et la place de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. L'engagement de nos forces armées. Vous savez, on peut avoir des différences politiques, mais il y a des moments où l'unité de la nation, c'est aussi quelque chose de fort. C'est aussi peut être un message que nous apporte Belfort. Il y a 100 ans, et encore plus il y a 100 ans, en 1871.

Avec ce conflit, des centaines de salariés sont très inquiets pour leur avenir. À Belfort, chez General Electric, chez Alstom, certains contrats sont menacés avec la Russie, avec l'Ukraine. Quelle est la marge de manœuvre de l'Etat pour limiter les conséquences économiques pour tous ces salariés?

C'est d'ailleurs un point sur lequel je souhaiterais avoir un entretien hors de la session pour savoir. Le niveau des inquiétudes est bien mesuré. Je sais qu'il y avait des contrats en cours, notamment en matériel ferroviaire avec l'Ukraine, d'autres avec la Russie. J'ai demandé qu'on me fasse une note très précise sur ce sujet parce que je souhaite qu'au Sénat, notre commission des Affaires économiques suit ce dossier. D'ailleurs, le sénateur du territoire, Cédric Perrin, nous a immédiatement alerté et je serai très attentif à cette question. D'autres périodes qui ont été difficiles sont, je le sais, une très grande inquiétude pour les salariés comme pour les industriels.

Mais concrètement, l'Etat peut verser des indemnités aux entreprises, n'importe comment?

L'Etat a dit qu'il accompagnerait et les entreprises et les salariés. Il y a aussi la perspective, la recherche d'autres marchés. En tous les cas, on ne peut pas laisser tomber.

Gérard Larcher, le premier tour de la présidentielle approche, c'est dans un mois, le 10 avril, on en parle sur ma France, notre consultation citoyenne sur France Bleu. Christine, par exemple, 53 ans. Elle nous dit qu'il faudrait prendre en compte, intégrer les votes blancs à la présidentielle. C'est une question qui revient très souvent. Que lui répondez vous?

D'abord, il y a déjà eu un progrès dans cette matière puisqu'on décompte les votes blancs alors que jadis, ils étaient passés par pertes et profits. Je crois qu'il y a une réflexion à poser sur l'expression démocratique qu'est le vote. En tous les cas, nous ne pourrons pas ne pas être attentifs et ne pas répondre à cette espèce de doute démocratique qui s'est emparée de notre pays. C'est, je crois, une responsabilité que nous avons pour l'élection présidentielle.

Avez vous des craintes sur la campagne de votre candidate des Républicains? Valérie Pécresse peut elle se qualifier pour le deuxième tour, d'après vous, que la campagne se profile? Même sans le soutien de Nicolas Sarkozy?

Ecoutez, le sujet qui est posé aujourd'hui, c'est que la campagne est très largement occultée par les événements internationaux et notamment cette guerre en Ukraine. Cette forme de déstabilisation de l'Europe et d'une partie du monde. Et comme je vous le disais tout à l'heure, face à cela, l'unité de la nation est une nécessité. Mais l'unité n'empêche pas qu'il y ait un débat démocratique. Aujourd'hui, nous devons pour les cinq ans à venir, débattre, proposer aux Français les projets que nous avons. Pour ceux qui sont les concurrents du président de la République, la situation n'est pas facile, mais je pense que les Français à Abobo vont rentrer dans le débat et après, ils choisiront.

Valérie Pécresse reste légitime, même si elle n'a pas reçu le soutien de Nicolas Sarkozy?

Mais la légitimité vient. Pour Valérie Pécresse, ceux du vote des militants des Républicains, qui l'ont choisi parmi cinq candidats, elle vient aussi de sa réussite comme présidente de la région Ile de France. Je le dis comme élu d'Ile de France et de ce qu'elle porte comme projet de son expérience. Ensuite, les Français choisiront.

