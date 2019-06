Gérard Larcher dans l'Yonne aux côtés des maires et des chefs d'entreprises

Le président du Sénat Gérard Larcher était dans l'Yonne ce lundi. Il a rencontré des acteurs économiques et des élus locaux.

Yonne, France

"Les maires ont eu un rôle primordial dans la crise des gilets jaunes, sans eux la situation aurait gravement empiré". En déplacement dans l'Yonne, le président du Sénat Gérard Larcher a tenu à rendre hommage aux élus locaux.

Gérard Larcher, en tournée pour prendre le pouls des territoires, a rencontré chefs d'entreprises, acteurs économiques et maires lors de sa venue ce lundi dans l'Yonne.

Les agriculteurs inquiets

Ce lundi matin, il a recueilli les doléances de plusieurs d'entre eux. Notamment ceux des agriculteurs, le président de la FDSEA de l'Yonne Damien Brayotel a évoqué le danger qui pèse sur la filière des cerises du département.

"On nous impose toujours plus de normes pour nos fruits, notamment des produits à ne pas utiliser, mais d'autres pays les utilisent et importent ensuite leurs cerises ainsi traitées chez nous, c'est le cas de l'Espagne, par exemple", souligne Damien Brayotel.

Les municipales dans un coin de la tête

Mais la visite du président du Sénat a aussi une visée politique. "Bien sûr que la préparation des municipales est importante", glisse Gérard Larcher. "Il faut reconstruire la décentralisation, faute de quoi nous auront de nouvelles crises."

"Ma formation des Républicains doit retrouver la confiance et rassembler au-delà des limites de notre parti", conclut le président du Sénat.