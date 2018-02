Corse, France

Alors que les discussions s’approfondissent entre les élus de la Corse et Paris sur la possibilité d’inscrire la Corse dans la Constitution, le président du Sénat marque les jalons. Gérard Larcher était ce jeudi invité de la matinale de France Inter.

La Corse n’a rien à voir avec les anciens DOM-TOM

La différence entre les DOM-TOM et la Corse, c'est le premier principe que le président du Sénat entend poser.

"On ne touche à la loi que d'une main tremblante" (Montesquieu).

Décidément le président du Sénat Gérard Larcher n’apprécie pas que l’on veuille toucher à la Constitution, que ce soit pour la Corse ou tout autre sujet d’ailleurs, et à l'appui de son propos il cite l'auteur de "De l'esprit des lois".

La partie n’est pas gagnée pour la direction territoriale nationaliste, la semaine prochaine Jacqueline Gourault, la madame Corse du gouvernement fera le déplacement dans l’île, avec ces affirmations et réserves de Gérard Larcher, on comprend que du côté du Sénat on sera de véritables gardes républicains, voire des gardiens du temple.