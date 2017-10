Gérard Larcher largement réélu à la présidence du Sénat

Gérard Larcher a été réélu à la présidence du Sénat ce lundi. À 68 ans, c'est le troisième fois que le sénateur Les Républicains occupe ce poste.

Sans grande surprise, Gérard Larcher a été largement réélu président du Sénat ce lundi. Avec 223 voix dès le premier tour, contre 79 au président du groupe socialiste Didier Guillaume et 15 à la présidente du groupe communiste Éliane Assassi, le sénateur des Républicains rempile donc pour un troisième mandat (non consécutif) à tête de la chambre haute du Parlement.

Les sénateurs de La République en Marche (28 jusqu'alors), qui n'avaient pas présenté de candidat au "plateau", se sont abstenus, selon l'AFP.

Des applaudissements nourris ont salué l'annonce du résultat. Le président réélu a pris place à la tribune, où il a été ovationné debout, avant de faire une allocution. François de Rugy, son homologue à l'Assemblée nationale, l'a félicité sur Twitter et l'a invité à l'aider à "réformer nos institutions".

Je félicite @gerard_larcher pour sa réélection à la présidence du @Senat

Ensemble, travaillons à réformer nos institutions. — François de Rugy (@FdeRugy) October 2, 2017

Une réélection logique

Gérard Larcher était plus que favori pour ce poste, qui en fait le deuxième personnage de la République (et le troisième au rang protocolaire), vu l'absence de concurrents dans son camp et sa réputation d'homme de consensus. La droite avait en effet conforté sa majorité, le 25 septembre dernier, lors du scrutin. Devenu pour la première fois sénateur en 1986, à 36 ans, il a déjà présidé le Palais du Luxembourg entre 2008 et 2011, et depuis 2014.