Gérard Larcher réélu président du Sénat

Le sénateur des Yvelines, Gérard Larcher, a été réélu ce lundi président du Sénat pour un cinquième mandat de trois ans, une semaine après les élections sénatoriales qui ont maintenu la domination de la droite sur la chambre haute. À 74 ans, le sénateur Les Républicains a été élu dès le premier tour, obtenant 218 voix contre 64 au socialiste Patrick Kanner, 20 à la communiste Cécile Cukierman et 18 à l'écologiste Guillaume Gontard.

Les Républicains sont majoritaires au Palais du Luxembourg, où la gauche est la première force d'opposition et où le Rassemblement national a fait élire trois sénateurs lors du scrutin indirect du 24 septembre. "Il incarne notre institution. Avec lui, on a réussi à relever l'image du Sénat" face une Assemblée nationale "hystérisée", a affirmé le chef des sénateurs LR Bruno Retailleau sur Public Sénat. Gérard Larcher a présidé le Sénat de 2008 à 2011 puis, sans discontinuer, à partir 2014.

"Quand 62% des Français jugent que le Sénat joue un rôle important dans la vie politique française, on mesure le chemin parcouru depuis neuf années (...) Nous incarnons plus que jamais ce rôle de stabilité", a insisté Gérard Larcher après sa réélection. "Je vous propose de n'avoir pour boussole que l'intérêt de notre pays et de poursuivre la construction du Sénat de demain", a-t-il déclaré. "Je m'engage à présider notre Assemblée avec la légitimité que me donne la majorité, mais aussi dans le respect de vos diverses sensibilités", a également assuré le sénateur.

L'absence de majorité du camp présidentiel à l'Assemblée nationale depuis 2022 n'a fait que renforcer le rôle de Gérard Larcher, sur lequel l'exécutif tente régulièrement de s'appuyer pour obtenir des compromis sur des textes de loi. Troisième personnage de l'État, le président du Sénat est aussi revenu en première ligne ces dernières années pour avoir joué le rôle de "contre-pouvoir" auquel il est très attaché. Les différentes commissions d'enquête (Benalla, cabinets de conseil, fonds Marianne...) menées par la chambre haute ont connu un retentissement non négligeable dans le débat public.