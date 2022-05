Gérard Loureiro, conseiller du 19e arrondissement de Paris, est décédé

Gérard Loureiro est mort samedi 7 mai des suites d'une longue maladie. Le Conseiller de Paris du 19e arrondissement avait 49 ans. C'est le groupe "Changer Paris" qui l'affirme dans un communiqué : "Radida Dati, présidente du groupe 'Changer Paris', les Conseillers de Paris et Conseillers d’Arrondissement du groupe Changer Paris, ont la douleur de vous faire part de la disparition de leur collègue et ami Gérard Loureiro." Tous adressent leurs condoléances à sa famille et à ses proches.

Toujours selon le communiqué, Gérard Loureiro avait été "un des piliers de la campagne municipale 2020, aux côtés de Rachida Dati, qu’il avait conseillée en particulier dans les domaines de la Jeunesse et des Sports."