Germinal Peiro et 18 autres présidents de Départements demandent une nouvelle décentralisation après la crise

Germinal Peiro et 18 autres présidents de Départements lancent un appel à Emmanuel Macron, pour une nouvelle décentralisation après la crise du Covid-19. Ces présidents de gauche veulent des moyens et davantage de liberté d'agir, pour la relance et la solidarité avec les plus fragiles

"Il faut plus de décentralisation, de dialogue et moins de contraintes financières" après la crise du Covid-19 : c'est l'appel que 19 présidents de Départements lancent à Emmanuel Macron, dans une tribune publiée ce dimanche 17 mai dans le Journal du Dimanche. Les signataires - dont le président du Conseil général de la Dordogne Germinal Peiro - rappellent que, face à la crise les Départements "ont engagé des dépenses significatives et imprévues [...] pour pallier – de façon très concrète – certaines carences de l'Etat." et ils ajoutent "_Nous sommes prêts à poursuivre et même à amplifier ces efforts. Nous avons besoin pour cela, d'abord, nous l'avons dit, d'une décentralisation aboutie et accompagnée des moyens suffisants_."

L'état n'est rien sans les collectivités locales et la crise vient de le montrer" - Germinal Peiro

Pour le socialiste Germinal "l'état doit redonner le pouvoir de travailler aux collectivités locales" après cette crise : "qui distribue les masques ?! ce sont les communes avec l'aide du Département. Qui fait les tests ? C'est le laboratoire départemental [...] l'état n'est rien sans les collectivités locales."

Cette tribune rappelle également que les Conseils généraux ont perdu leur autonomie fiscale (ils ne fixeront plus l'an prochain la taxe sur le foncier bâti) et que l'état ne leur verse pas la totalité de la compensation prévue pour le Revenu de Solidarité Active, pour l’Allocation Personnalisée d’Autonomie et pour la Prestation de Compensation du Handicap.

