Départementales en Dordogne : Germinal Peiro est réélu dans le canton Vallée Dordogne

Germinal Peiro est réélu conseiller départemental avec sa binôme Patricia Lafon-Gauthier dès le premier tour en Dordogne sur le canton de la Vallée Dordogne.

Germinal Peiro et Patricia Lafon-Gauthier sont élus avec 64,96% des suffrages, devant le binôme divers droite de Jean-Pierre Bouchard et de Céline Relaix avec 22,85% des suffrages. La liste EELV, Générations, Ensemble, LFI et PC menée par Marc Bernadat et Fatiha Medhi obtient 12,19% des voix.