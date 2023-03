Inégalité femmes-hommes : le président du département de la Dordogne demande un plan d'urgence

À l'occasion de cette journée du 8 mars, le Journal du Dimanche publie une tribune signée par 48 élus des régions de France. Tous demandent des "efforts en faveur de l’égalité femmes-hommes sur les territoires". Selon un rapport cité dans la tribune, "au rythme actuel, les femmes devraient attendre encore plus de cent trente ans avant de connaître un monde égalitaire".

Les femmes gagnent 16% de moins que les hommes

Germinal Peiro, le président (PS) du conseil départemental de la Dordogne, s'associe à cette tribune qui rappelle que "les femmes gagnent toujours 16 % de moins que les hommes à travail égal, 20 % des femmes inactives le sont à cause de leurs « obligations familiales », deux tiers des personnes ayant recours à l’aide alimentaire sont des femmes et les cas de violences conjugales ont bondi de plus de 20 % en 2021." Ainsi, Germinal Peiro veut faire de la Dordogne un "laboratoire de politiques publiques féministes".

Les 48 élus en appellent au gouvernement : "Nos marges de manœuvre sont très limitées par les baisses des financements des collectivités et les effets de l’inflation qui pèsent sur nos budgets. L’égalité femmes-hommes, « grande cause du quinquennat » ne sera jamais une réalité si les collectivités n’ont pas les moyens de mettre en œuvre des politiques clés pour les droits des femmes."

"Aujourd’hui, nous réaffirmons notre volonté de faire de l’égalité femmes-hommes une priorité de notre action. Nos territoires sont et resteront des territoires féministes ! Il est temps de nous donner les moyens d’agir."