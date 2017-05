Gers : on lui propose un stylo du Front National pour remplir sa procuration

Petit malaise au commissariat de Auch. Cette semaine, un homme a rempli sa procuration avec un stylo aux couleurs du Front National. Un stylo que l'adjointe de sécurité, âgée de 21 ans, a sorti de sa poche parce qu'elle n'en trouvait pas d'autres.

On lui a fait remplir et signer sa procuration avec un stylo siglé Front National, c'est ce qui est arrivé mardi matin à un électeur au commissariat de Auch. L'homme, qui habite Leucate dans l'Aude, a été choqué par ce manque de neutralité et a tout de suite alerté la commissaire.

Ce n'est pas le genre de la maison - Marie-France Piperau, commissaire de Auch

C'est une affaire malheureuse, mais le geste n'était pas intentionnel et ce n'est pas non plus un acte militant", résume la commissaire de Auch Marie-France Piperau. Cette semaine, un homme se présente au commissariat de Auch pour faire une procuration. L'adjointe de sécurité cherche alors un stylo mais il n'y en a pas sur le bureau et prend donc celui qui est dans sa poche. Il se trouve qu'il est aux couleurs du Front National, de quoi perturber son interlocuteur. Celui ci ne pique pas de scandale, il ne cherche pas non plus à polémiquer, mais demande quand même à voir un supérieur. "Je comprends ce Monsieur" explique la commissaire, qui présente ses excuses, "voir l'expression d'un parti politique ce n'est pas le genre de la maison."

Cette jeune fille de 21 ans, "n'est pas un mauvais élément", elle est en formation pour préparer le concours de gardien de la paix et "n'a pas fait attention. Il y a de l'inexpérience." Il n'empêche, il y aura des sanctions qui peuvent aller jusqu'au blâme et pénaliser la jeune femme pour son entrée à l'école de police.