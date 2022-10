Géry Denis devient maire de Paussac-et-Saint-Vivien

Géry Denis (4 ème en partant de la droite) et son conseil municipal

Quand un édile décède avant la fin de son mandat, c'est le conseil municipal au complet qui doit procéder à l'élection d'un nouveau maire. Or, à Paussac-et-Saint-Vivien, commune de 480 habitants, située entre Brantôme et Verteillac, 2 sièges de conseillers sont vides depuis 2020. C'est pourquoi le mois dernier, les électeurs de Paussac ont retrouvé le chemin des urnes lors d'élections partielles pour désigner 3 nouveaux conseillers municipaux (Patrick Fare, Marie-Laure Noel et Régine Gauthier).

C'est avec une certaine logique que Géry Denis est devenu samedi 1er octobre, le nouveau maire de Paussac-et-Saint-Vivien. Premier adjoint depuis 2020, il avait assuré l'intérim de la fonction suite au décès de Jean-Pierre Desvergne le 10 juillet dernier.

Une méthode de travail plus participative

Élu avec 8 voix sur 11 par un conseil municipal au complet, Géry Denis souhaite désormais amener une nouvelle dynamique de travail avec plus de délégations et une prise de décision collective. La commune doit engager une réflexion sur l'état de ses 16 logements communaux. Géry Denis précise que les loyers attractifs et la proximité de Périgueux intéressent de nombreux périgourdins (la commune se situe à 25mn en voiture de la zone commerciale de Marsac-sur Lisle).