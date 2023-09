Gestion des déchets : "J'ai du mal à voir quelle est la vision stratégique de la Collectivité de Corse"

Emmanuel Macron a dévoilé ce lundi 25 septembre les grandes lignes de la planification écologique qu'il entend mettre en place d'ici la fin de son quinquennat. "0n a fait la moitié du chemin depuis les années 1990 et pour atteindre les 55 % de baisse des émissions de gaz à effet de serre en 2030, il faut aller 2 fois et demi plus vite sur les prochaines années" a notamment affirmé le président de la République.

ⓘ Publicité

Pour Leslie Pellegri, secrétaire régionale d'Europe Ecologie Les Verts (EELV) en Corse, “il faut 5% par an pour atteindre l'objectif. Est-ce que c'est réaliste au vu des annonces qui ont été faites par le président Macron, je n'en suis pas sûre, mais en tout cas il faut en passer par là" dit la vice-présidente de la Communauté d’agglomération bastiaise en charge de la transition écologique et membre de la majorité municipale de Bastia. Elle était ce mercredi 27 septembre l’invitée de la rédaction de France Bleu RCFM .

Planification écologique : « Ces annonces ont été un peu décevantes »

Et d’ajouter : “Ces annonces ont été un peu décevantes. Déjà, il n'y avait pas de vision claire, stratégique de ce qu'est sa vision politique. On nous a parlé d'écologie à la française. Alors qu'est ce qui est mis derrière ce terme ? La France condamnée pour une action climatique déjà, donc voilà, faire croire aussi que le progrès, la technique vont pouvoir nous aider à faire les réductions d'émissions de gaz à effet de serre nécessaires. C'est aussi un mensonge à un moment donné, il faut dire la vérité et qu'il y ait des sacrifices. En tout cas des renoncements. Il va falloir faire des efforts. De toute façon, le progrès, la technique vont nous aider, mais en tout cas il y a des efforts qui vont être demandés aux entreprises en particulier, mais également à la population”.

Gestion des déchets en Corse : « Ça commence à faire long »

Interrogée également sur la politique régionale en matière de gestion des déchets, Leslie Pellegri a indiqué être "dans l'attente d'une position claire". "Je pense qu'au départ, nous partageons la même vision avec la majorité territoriale. Maintenant, il faut que cette vision qu'ils ont défendu pendant de longues années et au cours des élections, soit de la même façon lisible sur le terrain. Donc on attend la déclinaison de ce plan des déchets. On attend de voir leur position sur Monte et voilà, il y a des tas de choses où on les attend".

"Ça commence à faire long et puis, je pense que les Corses attendent maintenant un cap, une vision claire. Et là j'avoue que j'ai du mal à voir quelle est la vision claire, la vision stratégique de la Collectivité territoriale. Je ne suis pas résignée, je suis encore optimiste donc tant qu'on m'aura pas prouvé le contraire, je veux espérer qu’on aille dans la bonne direction".

loading